Різні погляди, – Юрій Горбунов зізнався, чи спілкується зі своїм кумом Потапом

Після початку повномасштабного вторгнення деяких українських артистів засуджували через те, що ті нібито "відсиджуються" за кордоном. Відтак хейтили Потапа, Влада Яму, Олега Винника та інших. Кум Олександра Потапенка, Юрій Горбунов, розповів про те, якими зараз є їхні стосунки.

Телеведучий зазначив, що не має права вказувати комусь, що їм потрібно робити. До того ж тоді, коли його не запитують про пораду, чого і не робив Потап. Відтак, за словами Юрія, вони з ним підтримують дружні та кумівські стосунки, адже "ніхто нічого поганого не зробив".

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Юрій Горбунов розповів про стосунки з Потапом

Ведучий зауважив, що радий через те, що Потап є хрещеним батьком його сина Івана. З огляду на те, що вони є сусідами, то часом навіть ходять один до одного в гості.

Потам мій кум, друг. Дякую йому. У нас можуть бути різні погляди на події, на війну, на довоєнні історії, але ми друзі, сусіди. Олексій не дарма став нашим кумом, хрещеним батьком Івана, я дуже цьому радий,

– зазначив шоумен.

"Я не маю права комусь вказувати. Я б повернувся раніше, але кожен робить ті вчинки, які вважає за потрібні", – наголосив Горбунов.

Він також додав: "Ми дорослі люди, кожен займається своїм. І це не впливає на наші дружні та кумівські стосунки".

Інтерв'ю з Юрієм Горбуновим: дивіться відео онлайн

Що відомо про перебування Потапа: коротко