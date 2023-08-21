Різні погляди, – Юрій Горбунов зізнався, чи спілкується зі своїм кумом Потапом
Джерело:Аліна Доротюк
Після початку повномасштабного вторгнення деяких українських артистів засуджували через те, що ті нібито "відсиджуються" за кордоном. Відтак хейтили Потапа, Влада Яму, Олега Винника та інших. Кум Олександра Потапенка, Юрій Горбунов, розповів про те, якими зараз є їхні стосунки.
Телеведучий зазначив, що не має права вказувати комусь, що їм потрібно робити. До того ж тоді, коли його не запитують про пораду, чого і не робив Потап. Відтак, за словами Юрія, вони з ним підтримують дружні та кумівські стосунки, адже "ніхто нічого поганого не зробив".
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Юрій Горбунов розповів про стосунки з Потапом
Ведучий зауважив, що радий через те, що Потап є хрещеним батьком його сина Івана. З огляду на те, що вони є сусідами, то часом навіть ходять один до одного в гості.
Потам мій кум, друг. Дякую йому. У нас можуть бути різні погляди на події, на війну, на довоєнні історії, але ми друзі, сусіди. Олексій не дарма став нашим кумом, хрещеним батьком Івана, я дуже цьому радий,
– зазначив шоумен.
"Я не маю права комусь вказувати. Я б повернувся раніше, але кожен робить ті вчинки, які вважає за потрібні", – наголосив Горбунов.
Він також додав: "Ми дорослі люди, кожен займається своїм. І це не впливає на наші дружні та кумівські стосунки".
Інтерв'ю з Юрієм Горбуновим: дивіться відео онлайн
Що відомо про перебування Потапа: коротко
- Настя Каменських розповіла, що з України в Іспанію вони з чоловіком виїхали за тиждень до війни. Однак Ігор Кондратюк спростував ці слова. Як пригадує продюсер, 20 лютого 2022 року вони з Потапом знімалися в одному телешоу, де той був ведучим.
- Потап у вересні вперше з початку повномасштабного вторгнення повернувся в Україну, згодом він знову зник та відсиджувався за кордоном. В якій саме країні він жив – невідомо, але шанувальники припускали, що в Іспанії.
- Сам репер пояснював, що він не сидить на місці, а їздить Європою та Америкою. За його словами, за кордоном він займається благодійними концертами, і аукціонами, і зборами на армію, і гуманітарною допомогою. Він там і як артист, і як бізнесмен. Каже, що в Україні, не може дистанційно ні виступати, ні домовлятися про допомогу.
- Зараз артист наче повернувся в Україну. Він публікує спільні фото з сином та Настею Каменських. Зокрема, не так давно вони разом з дружиною їздили на весілля.