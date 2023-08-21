Телеведущий отметил, что не имеет права указывать кому-то, что им нужно делать. К тому же, когда его не спрашивают о совете, чего и не делал Потап. По словам Юрия, они с ним поддерживают дружеские и кумовские отношения, ведь "никто ничего плохого не сделал".
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Юрий Горбунов рассказал об отношениях с Потапом
Ведущий отметил, что рад тому, что Потап является крестным отцом его сына Ивана. Учитывая, что они соседи, то иногда даже ходят друг к другу в гости.
Потап мой кум, друг. Благодарю его. У нас могут быть разные взгляды на события, на войну, на довоенные истории, но мы друзья, соседи. Алексей не зря стал нашим кумом, крестным отцом Ивана, я очень этому рад,
– отметил шоумен.
"Я не имею права кому-то указывать. Я бы вернулся раньше, но каждый совершает те поступки, которые считает нужными", — подчеркнул Горбунов.
Он также добавил: "Мы взрослые люди, каждый занимается своим делом. И это не влияет на наши дружеские и кумовские отношения".
Интервью с Юрием Горбуновым: смотрите видео онлайн
Что известно о пребывании Потапа: коротко
- Настя Каменских рассказала, что из Украины в Испанию они с мужем уехали за неделю до войны. Однако Игорь Кондратюк опроверг эти слова. Как вспоминает продюсер, 20 февраля 2022 года они с Потапом снимались в одном телешоу, где он был ведущим.
- Потап в сентябре впервые с начала полномасштабного вторжения вернулся в Украину, потом он снова исчез и отсиживался за границей. В какой именно стране он жил – неизвестно, но поклонники предполагали, что в Испании.
- Сам репер объяснял, что он не сидит на месте, а ездит по Европе и Америке. По его словам, за границей он занимается благотворительными концертами, и аукционами, и собранием в армию, и гуманитарной помощью. Он там как артист, и как бизнесмен. Говорит, что в Украине не может дистанционно ни выступать, ни договариваться о помощи.
- Сейчас артист вроде вернулся в Украину. Он публикует общие фото с сыном и Настей Каменских. В частности, не так давно они вместе с женой ездили на свадьбу.