Постійно хочу жерти, – MamaRika розповіла, як повернулась у форму після пологів

На початку серпня MamaRika вперше стала мамою. Після народження сина співачка повернулась у майже ідеальну форму. Як їй це вдалось усього за півтора місяці, дізнавайтеся далі.

32-річна MamaRika зізналась, що не досягла б такого приголомшливого результату, якби не присвячувала собі кожен ранок. Свої б'юті-процедури вона показала майже півмільйонній аудиторії.

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Як MamaRika повернулась у форму після пологів

Так, свій ранок артистка розпочинає з сухого масажу щіткою, працюючи над проблемними зонами до 10 хвилин, і наносить крем від розтяжок. Після контрастного душу MamaRika береться за масаж обличчя. Ефект від процедур вона закріплює бандажем.

Співачка наголосила, що без здорового харчування вона не схудла б так шкидко. Попри шалений апетит під час грудного вигодовування вона намагається їсти лише корисні продукти й пити багато води.

Я постійно хочу жерти й думаю лише про їжу, але я поставила собі за правило – вживати солодке тільки в першій половині дня,

– поділилась MamaRika.

До того ж через півтора місяця після кесаревого розтину лікарі дозволили зірці займатися спортом. Вона планує "налягати" на фітнес і йогу.

"Скоро буду вриватися. У моєму випадку це фітнес і йога, з часом буду посилювати навантаження", – розповіла артистка.

MamaRika у купальнику після пологів / Фото з інстаграму співачки