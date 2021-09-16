Постійно хочу жерти, – MamaRika розповіла, як повернулась у форму після пологів
Джерело:інстаграм MamaRika
На початку серпня MamaRika вперше стала мамою. Після народження сина співачка повернулась у майже ідеальну форму. Як їй це вдалось усього за півтора місяці, дізнавайтеся далі.
32-річна MamaRika зізналась, що не досягла б такого приголомшливого результату, якби не присвячувала собі кожен ранок. Свої б'юті-процедури вона показала майже півмільйонній аудиторії.
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Як MamaRika повернулась у форму після пологів
Так, свій ранок артистка розпочинає з сухого масажу щіткою, працюючи над проблемними зонами до 10 хвилин, і наносить крем від розтяжок. Після контрастного душу MamaRika береться за масаж обличчя. Ефект від процедур вона закріплює бандажем.
Співачка наголосила, що без здорового харчування вона не схудла б так шкидко. Попри шалений апетит під час грудного вигодовування вона намагається їсти лише корисні продукти й пити багато води.
Я постійно хочу жерти й думаю лише про їжу, але я поставила собі за правило – вживати солодке тільки в першій половині дня,
– поділилась MamaRika.
До того ж через півтора місяця після кесаревого розтину лікарі дозволили зірці займатися спортом. Вона планує "налягати" на фітнес і йогу.
"Скоро буду вриватися. У моєму випадку це фітнес і йога, з часом буду посилювати навантаження", – розповіла артистка.
MamaRika у купальнику після пологів / Фото з інстаграму співачкиЗауважимо, не лише MamaRika швидко повернулась у форму після перших пологів. Це вдалось і дружині "Холостяка" Макса Михайлюка – моделі Даші Хлистун. Дівчина, якій теж робили кесарів розтин, активно займалась спортом, відвідувала масажі, не їла після 18:00 та виключила з раціону солодке.