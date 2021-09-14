MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) приєдналася до числа знаменитостей, які вперше стали батьками на карантині. Зараз артистка повертається у фізичну форму, в якій була до пологів.

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Нові фото MamaRika в купальнику

Виконавиця сфотографувалася в купальнику на подвір'ї власного маєтку, який має в Одесі. MamaRika засмагала на сонечку біля басейну, а також продемонструвала фігуру через півтора місяця після пологів.

Анастасії робили кесарів розтин, тому фізичні навантаження, плавання у басейні були заборонені. Тепер лікарі дозволили поступово повертатися до звичного ритму життя, тому зірка не втрачає нагоди й останній теплі дні цього року проводить біля води.



MamaRika в купальнику / Фото з інстаграму MamaRika



MamaRika в купальнику / Фото з інстаграму MamaRika

Текст публікації MamaRika:

Рівно півтора місяця після пологів. Нарешті мій лікар дозволив залізти в басейн (все-таки після операції). Я усвідомила, що одягнула свій найменший купальник. Щоденні процедури, які роблю самостійно, без масажистів тощо, дають результат. Спорт також дозволили, тому планую поступово повертатися.

Звичайно, що є ще багато над чим працювати, моє тіло ще не вернулося в ідеальну форму. Наразі є ще 4 зайвих кілограмів. Але наразі я собою задоволена, а далі – більше.