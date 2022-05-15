Поставити полякам та литовцям 0 це дуже соромно, – Ткаченко про скандал із журі
Джерело:телеграм Олександра Ткаченка
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко не оминув увагою ситуацію, яка склалася навколо балів національного журі України на Євробаченні-2022. Він зазначив, що не поставити бали литовцям і полякам – соромно.
За час війни Польща та Литва продемонстрували шалену підтримку та справжню дружбу. Вони не залишили в біді український народ та прийняли в себе мільйони наших земляків. Тому не подякувати їм на пісенному конкурсі – ганебно.
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Ткаченко звернувся до поляків та литовців
Олександр Ткаченко звернувся до найближчих європейських друзів – поляків і литовців. Він наголосив, що оцінки журі від України для Польщі та Литви на Євробаченні взагалі не показує ставлення українського народу до цих країн. Міністр наголосив, що народ України поставив 12, бо по-іншому й бути не може.
"Ваша підтримка України є неоціненною. Наша вдячність та прихильність до вас є такою ж.
І хоча конкурс не є політичним, то це і не політика – це дружба, це спільні цінності, це всебічна підтримка у всіх сферах. І сподіваюсь, що це все на довгі-довгі роки", – написав Ткаченко.
Дорогі польський та литовський народи, ми вам безмежно вдячні, наша перемога – спільна. Як у Євробаченні, так і та, яка буде над ворогом,
– підсумував Олександр.
Скандал з балами на Євробаченні-2022
- Цього року професійне журі України на Євробаченні не дало жодного балу Польщі та Литві.
- Це неабияк обурило українців, адже це наші сусіди, які у час війни показують колосальну підтримку і бали на Євробаченні для них – це найменше, що ми можемо зробити.
- Українські глядачі гідно оцінили допомогу Польщі й віддали її представнику – Охману 12 балів.
- Ірина Федишин, яка була в складі журі, заявила, що не розуміє, чому Польща отримала від України 0, якщо сама співачка поставила їй 10 балів.
- Та це лише більше розізлило українців, адже артистка почала виправдовуватися, щоб врятувати репутацію.
- Інший член журі Андрій Капраль пізніше пояснив, що журі не дають балів, а виставляють місця. Отже, Ірина Федишин поставила Польщі не 10 балів, а 10 місце.