Посів останнє місце: представник Німеччини на Євробаченні прокоментував тріумф Kalush Orchestra

19 травня 2022 , 16:11
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Джерело:

інстаграм Маліка Гарріса

Представник на Євробаченні-2022 Малік Гарріс підтримував Україну на конкурсі. Він привітав колег з перемогою.

Український гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022. Тож колектив отримує привітання з тріумфом на конкурсі.

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Представник Німеччини привітав Kalush Orchestra

Учасник Євробачення-2022 від Німеччини Малік Гарріс опублікував в інстаграмі спільні фото з Kalush Orchestra. Він прокоментував перемогу гурту й зауважив, що тріумф – заслужений.

Вітаю моїх братів, гурт Kalush Orchestra, із заслуженою перемогою на Євробаченні. Для мене було честю виступати з вами, хлопці, і я не можу дочекатися побачити вас знову найближчим часом. Слава Україні,
– написав артист.


Kalush Orchestra і Малік Гарріс / Фото з інстаграму зірки

Нагадаємо, Малік Гарріс посів останнє місце у фіналі Євробачення-2022. Він отримав 0 балів від національних журі всіх країн, а також 6 балів від глядачів.

Також Малік Гарріс був одним з тих виконавців, які підтримали Україну на сцені міжнародного конкурсу. Наприкінці свого виступу він перевернув гітару, де був напис Peace (мир) на тлі синьо-жовтого прапора.


Малік Гарріс / Фото з інстаграму зірки

Хто ще підтримав Україну у фіналі

  • Представник Румунії, співак WRS одним з перших лаконічно підтримав Україну, промовивши наприкінці своєї пісні – "Продовжуйте боротися за свою любов і свободу!".
  • Тріо сестер з Ісландії Systur підтримували Україну й на церемонії відкриття Євробачення-2022, на бірюзовій доріжці, і на пресконференції, і в першому півфіналі. У фіналі після чуттєвої пісні артистки підняли руки, утворивши пальцями "серця" і вигукнули: "Миру для України! Ми любимо вас".
  • Делегація від Франції взагалі вдяглася в кольори українського прапора. У групі підтримки гурту Alvan & Ahez була дівчина у синій сорочці та хлопець – у яскраво-жовтій. Таку підтримку французи продемонстрували після того, як заспівали з Kalush Orchestra в дуеті.
Автор: Марія Касій