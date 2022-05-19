Посів останнє місце: представник Німеччини на Євробаченні прокоментував тріумф Kalush Orchestra

Представник на Євробаченні-2022 Малік Гарріс підтримував Україну на конкурсі. Він привітав колег з перемогою.

Український гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022. Тож колектив отримує привітання з тріумфом на конкурсі.

Дивіться також Пісня "Stefania" потрапила у топи чартів Польщі, Латвії, Литви та Естонії

Представник Німеччини привітав Kalush Orchestra

Учасник Євробачення-2022 від Німеччини Малік Гарріс опублікував в інстаграмі спільні фото з Kalush Orchestra. Він прокоментував перемогу гурту й зауважив, що тріумф – заслужений.

Вітаю моїх братів, гурт Kalush Orchestra, із заслуженою перемогою на Євробаченні. Для мене було честю виступати з вами, хлопці, і я не можу дочекатися побачити вас знову найближчим часом. Слава Україні,

– написав артист.



Kalush Orchestra і Малік Гарріс / Фото з інстаграму зірки

, Малік Гарріс посів останнє місце у фіналі Євробачення-2022. Він отримав 0 балів від національних журі всіх країн, а також 6 балів від глядачів.

Також Малік Гарріс був одним з тих виконавців, які підтримали Україну на сцені міжнародного конкурсу. Наприкінці свого виступу він перевернув гітару, де був напис Peace (мир) на тлі синьо-жовтого прапора.



Малік Гарріс / Фото з інстаграму зірки

Хто ще підтримав Україну у фіналі