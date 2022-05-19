Український гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022. Тож колектив отримує привітання з тріумфом на конкурсі.
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Представник Німеччини привітав Kalush Orchestra
Учасник Євробачення-2022 від Німеччини Малік Гарріс опублікував в інстаграмі спільні фото з Kalush Orchestra. Він прокоментував перемогу гурту й зауважив, що тріумф – заслужений.
Вітаю моїх братів, гурт Kalush Orchestra, із заслуженою перемогою на Євробаченні. Для мене було честю виступати з вами, хлопці, і я не можу дочекатися побачити вас знову найближчим часом. Слава Україні,
– написав артист.
Kalush Orchestra і Малік Гарріс / Фото з інстаграму зірки
Також Малік Гарріс був одним з тих виконавців, які підтримали Україну на сцені міжнародного конкурсу. Наприкінці свого виступу він перевернув гітару, де був напис Peace (мир) на тлі синьо-жовтого прапора.
Малік Гарріс / Фото з інстаграму зірки
Хто ще підтримав Україну у фіналі
- Представник Румунії, співак WRS одним з перших лаконічно підтримав Україну, промовивши наприкінці своєї пісні – "Продовжуйте боротися за свою любов і свободу!".
- Тріо сестер з Ісландії Systur підтримували Україну й на церемонії відкриття Євробачення-2022, на бірюзовій доріжці, і на пресконференції, і в першому півфіналі. У фіналі після чуттєвої пісні артистки підняли руки, утворивши пальцями "серця" і вигукнули: "Миру для України! Ми любимо вас".
- Делегація від Франції взагалі вдяглася в кольори українського прапора. У групі підтримки гурту Alvan & Ahez була дівчина у синій сорочці та хлопець – у яскраво-жовтій. Таку підтримку французи продемонстрували після того, як заспівали з Kalush Orchestra в дуеті.