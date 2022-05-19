Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении-2022. Так что коллектив получает поздравление с триумфом на конкурсе.

К слову Песня "Stefania" попала в топы чартов Польши, Латвии, Литвы и Эстонии

Представитель Германии поздравил Kalush Orchestra

Участник Евровидения-2022 от Германии Малик Гаррис опубликовал в инстаграме совместные фото с Kalush Orchestra. Он прокомментировал победу группы и заметил, что триумф – заслуженный.

Поздравляю моих братьев, группа Kalush Orchestra, с заслуженной победой на Евровидении. Для меня было честью выступать с вами, ребята, и я не могу дождаться увидеть вас снова в ближайшее время. Слава Украине,

– написал артист.



Kalush Orchestra и Малик Гаррис / Фото с инстаграма звезды

Напомним, Малик Гаррис занял последнее место в финале Евровидения-2022. Он получил 0 баллов от национальных жюри всех стран, а также 6 баллов от зрителей.

Также Малик Гаррис был одним из исполнителей, которые поддержали Украину на сцене международного конкурса. В конце своего выступления он перевернул гитару, где была надпись Peace (мир) на фоне сине-желтого флага.



Малик Гаррис / Фото с инстаграма звезды

Кто еще поддержал Украину в финале