Реп-гурту Kalush Orchestra та їхньому україномовному треку Stefania пророкують перемогу на Євробаченні-2022. Тож інші конкурсанти й собі беруться співати наш хіт. Слідом за The Rasmus з Фінляндії з юнаками "заколабили" Alvan & Ahez з Франції.
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Kalush Orchestra заспівав Stefania в дуеті з французами з Євробачення-2022
Імпровізований концерт українці та французи влаштували пізно ввечері в локації з гарною акустикою. Подивитися на їхній перформанс зібралися фотографи та представники ЗМІ. Гурт Alvan & Ahez теж підготувався – хто роздрукував текст пісні Stefania, хто читав з телефону.
Kalush Orchestra та Alvan & Ahez – Stefania: дивіться відео онлайн
Цю колаборацію схвально оцінила французька публіка:
- "Який цікавий дует, вау";
- "це Європа, яку я люблю! Дякую, мерсі";
- "Ці двоє показують, що таке Євробачення";
- "Браво".
Дует Kalush з фінами Ми схожі, – The Rasmus з Фінляндії заспівав Stefania в дуеті з Kalush Orchestra: потужне відео
Однак це ще не все. На Eurovision Village Alvan & Ahez одягли рожеві панами, як у Kalush Orchestra. У них французи давали інтерв'ю та спілкувалися з іноземною пресою. До слова, ці головні убори "розлетілися" серед учасників Євробачення.
Представники Франції Alvan & Ahez у рожевих панамах / Фото з інстаграму Євробачення