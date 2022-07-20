Твоя погода завжди була сонячною, – Андрій Данилко показав архівне фото з Русланою Писанкою

Український артист Андрій Данилко відреагував на смерть Руслани Писанки. Він показав рідкісне фото, датоване 1997 роком.

Увесь зірковий бомонд відреагував на смерть Руслани Писанки. Допис опублікував й Андрій Данилко, що виступає в образі Вєрки Сердючки.

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Андрій Данилко показав фото з Писанкою

Артист опублікував архівну світлину з Русланою Писанкою. Фото датоване 1997 роком. У кадрі стоїть Данилко, ніжно обійнявши зіркову колегу. У підписі до фото Андрій Данилко натякнув на програму "Погода", яку вела Писанка.

Руся, твоя "Погода" завжди була сонячною… Сьогодні дощ,

– написав виконавець.



Андрій Данилко і Руслана Писанка / Фото з інстаграму Андрія Данилка

Життя Руслани Писанки

Ведуча почала працювати в журналістиці 1996 року. Вона була режисеркою інформаційної програми "Вести" та тележурналу "Люди". Потім стала ведучою "Погоди", яку вела на телеканалі "Інтер" 7 років. У 2008 році Руслана Писанка була ведучою шоу "Службовий романс".

Зірка не лише вела проєкти, але брала в них участь – "Танці з зірками", "Зважені та щасливі", "Зірка + зірка" та "Вишка".

Окрім телешоу, Руслана Писанка грала ролі і в кіно. Її можна побачити в таких стрічках: мінісеріал "Чорна рада", "Кілька любовних історій", "Кавказька полонянка", "Кріпосна", "Три мушкетери", "1+1 удома".