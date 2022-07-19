Улюблениця телеглядачів завжди була сміливою, не боялася викликів та експериментів. На телеекранах її можна було побачити в танцях, фізичних змаганнях, співах. Та ще багато вона не встигла реалізувати. Нещадна хвороба забрала Руслану Писанку.

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В яких популярних шоу знаменитість встигла взяти участь та продемонструвала свої таланти – дізнавайтеся далі.

"Танці з зірками"

У 2006 році на українському телебаченні розпочалася епоха розважальних шоу. Одним з найпопулярніших став проєкт "Танці з зірками". Акторка танцювала в парі з Миколою Коваленком. Ця пара зуміла завоювати серця телеглядачів, посіла третє місце.



Учасники 1 сезону "Танців з зірками" / Фото з інстаграму Влада Ями



Руслана Писанка на "Танцях з зірками" / Скриншот з відео

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"Зірка+Зірка"

У 2010 році акторка стала учасницею телевізійного проєкту "Зірка+Зірка", в якому 14 знаменитостей виступали у парах з відомими співаками. Відомі пари боролися за звання найспівочіших. Писанка співала в дуеті з українським оперним співаком Володимиром Гришком, однак не перемогла.

Руслана Писанка у проєкті "Зірка+Зірка": дивіться відео онлайн

"Вишка"

У 2013 році Писанка взяла участь в реаліті-шоу "Вишка". Мета цього проєкту – перевірити зірок на сміливість. Адаптації програми вийшли в багатьох країнах світу, показали приголомшливі рейтинги.

Тренером учасників в Україні був Ілля Кваша – професіонал зі стрибків у воду, бронзовий призер Олімпійських ігор у Пекіні, семиразовий чемпіон Європи, бронзовий призер Кубка світу, переможець етапів Світової серії. Виступи знаменитостей оцінювали Володимир Зеленський, Тамара Токмачова, Дмитро Саутін.

Руслана Писанка в цьому реаліті-шоу посіла 5 місце.

Руслана Писанка в реаліті-шоу "Вишка": дивіться відео онлайн

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"Зважені та щасливі"

У 2017 році Руслана разом з чоловіком Ігорем Ісаковим була учасницею реаліті-шоу "Зважені та щасливі". У шоу беруть участь люди з ожирінням або надмірною вагою, які змагаються за грошовий приз, втративши найбільший відсоток ваги щодо своєї початкової ваги.

Ігор та Руслана змагалися за перемогу у сімейному сезоні. Вони дійшли до фіналу, але вибули там за глядацьким рішенням.

Руслана Писанка з чоловіком у шоу "Зважені та щасливі"