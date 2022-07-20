Весь звездный бомонд отреагировал на смерть Русланы Писанки. Сообщение опубликовал и Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки.

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Андрей Данилко показал фото с Писанкой

Артист опубликовал архивную фотографию с Русланой Писанкой. Фото датировано 1997 годом. В кадре стоит Данилко, нежно обняв звездную коллегу. В подписи к фото Андрей Данилко намекнул на программу "Погода", которую вела Писанка.

Руся, твоя "Погода" всегда была солнечной… Сегодня дождь,

– написал исполнитель.



Андрей Данилко и Руслана Писанка / Фото из инстаграма Андрея Данилко

Добавим, больше фото из жизни телеведущей и актрисы смотрите в материале по ссылке. Мы собрали фотографии Русланы Писанки с коллегами, с мужем и кадры из повседневной жизни.

Жизнь Русланы Писанки