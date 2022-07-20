Увесь зірковий бомонд відреагував на смерть Руслани Писанки. Допис опублікував й Андрій Данилко, що виступає в образі Вєрки Сердючки.

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Андрій Данилко показав фото з Писанкою

Артист опублікував архівну світлину з Русланою Писанкою. Фото датоване 1997 роком. У кадрі стоїть Данилко, ніжно обійнявши зіркову колегу. У підписі до фото Андрій Данилко натякнув на програму "Погода", яку вела Писанка.

Руся, твоя "Погода" завжди була сонячною… Сьогодні дощ,

– написав виконавець.



Андрій Данилко і Руслана Писанка / Фото з інстаграму Андрія Данилка

Додамо, більше фото з життя телеведучої та акторки дивіться у матеріалі за посиланням. Ми зібрали світлини Руслани Писанки з колегами, з чоловіком й кадри з повсякденного життя.

Життя Руслани Писанки