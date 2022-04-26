Полякова попросила президента Туреччини врятувати жителів Маріуполя
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Співачка Оля Полякова тимчасово виїхала з України, але не перестає розповідати правду про війну. Будучи в Туреччині, артистка звернулася до прзидента Реджепа Ердогана з проханням організувати евакуацію людей з Маріуполя.
Оля Полякова активно виступає проти війни та всіляко намагається підтримати Україну. Вона вирушила у благодійний тур разом з футбольною командою "Шахтар". Артистка звернулася до президента Туреччини в ефірі телеканалу Freedom після благодійного футбольного матчу "Шахтаря" та турецького "Антальяспора".
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Оля Полякова звернулася до Реджепа Ердогана
Найтрагічніша ситуація зараз в Маріуполі. Місцеві жителі перебувають в облозі, постійно у підвалах. В укриттях заводу "Азосталь" вже понад 2 місяці сидять більше тисячі цивільних людей, поранені військові та інші захисники. Серед них жінки, діти, пенсіонери. Оля Полякова просить світ врятувати цих людей. З цією метою вона звернулася до керівництва Туреччини.
Я хочу звернутися до місцевого уряду й особисто до Ердогана для того, щоб він відкрив морський коридор. Він може врятувати жителів Маріуполя та його захисників. Тому я прошу вас скористатися своїм впливом на агресора і здійснити величезну й дуже важливу місію з порятунку,
– сказала Полякова.
Знаменитості все частіше звертають увагу на блокаду Маріуполя:
- Злата Огнєвіч провела прямий ефір, до якого приєдналися дружини бійців "Азову";
- "Океан Ельзи" випустили пісню "Місто Марії", яку присвятили захисникам Маріуполя;
- Джамала закликала деблокувати Маріуполь, поки ще є кого рятувати.