Вороги нещадно знищують все, що українці будували роками. Вони знищують мрії, плани, міста, життя. Відомі люди закликають звільнити Маріуполь, мешканці та захисники якого зараз перебувають у блокаді.

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Джамала закликала допомогти Маріуполю

Маріуполь сьогодні – це справжнє пекло на землі. Ті українці, які досі перебувають там, переживають лише біль, страх і страждання. Так само як і їхні земляки, які намагаються зробити все для того, щоб місто якомога швидше звільнили. Потерпає від постійних обстрілів й Харків. Зараз від звичайного життя там не залишилося абсолютно нічого. Жителів цих міст продовжують знищувати.

Влада Маріуполя заявила, що в місті за час повномасштабної війни загинули близько 22 тисяч мирних жителів. Ще понад 100 тисяч перебувають на межі голодної смерті. У місті немає їжі, ліків, можливості врятуватися. 95 відсотків Маріуполя – руїни.

Що можемо ми? Не мочати, не дати цим містами зникнути назавжди. Що може світ? Дати Україні важке озброєння, в тому числі літаки. Так вдасться знизити тиск окупантів та деблокувати Маріуполь. Поки ще є, кого рятувати,

– закликала Джамала.

Зруйновані Харків та Маріуполь / Фото з інстаграму Джамали

З закликом врятувати маріупольців раніше зверталася співачка Злата Огнєвіч. Також вона наголошувала, що бійці, які продовжують обороняти місто, потребують зброї та підкріплення.