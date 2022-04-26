Кохані військових з "Азову" намагаються зробити все для того, щоб допомогти своїм чоловікам і визволити їх з облоги росіян. Вони закликають владу та світ врятувати тих, хто вже 2 місяці перебуває в окупації.

Важливо Вони не заслуговують на це пекло, – Злата Огнєвіч вкотре закликала врятувати маріупольців

Кохані бійців "Азову" закликають до порятунку чоловіків

Своєю історією поділилася 20-річна Уляна. Дівчина вже 8 років зустрічається з 23-річним бійцем полку "Азов". Вона розповіла, що російські окупанти дібралися до бази "Азову" в селі Урзуф, де влаштовують провокації. Росіяни переодягаються в форму ЗСУ та розстрілюють мирне населення. Все задля того, щоб звинуватити українських захисників.

Я хочу, щоб всі почули, що вони цього не робили і ніколи не зроблять,

– наголосила дівчина.

Разом з іншими жінками Уляна намагається домогтися рішучих дій від влади та суспільства, щоб врятувати заручників "Азовсталі", щоб вони повернулися додому живими.

Останнє повідомлення від хлопця я отримала 17 квітня. Він написав, що там пекло. Там просто пекло. Вони навіть не одразу прорвалися до "Азовсталі". І не всі туди прорвалися. Не розумію, як можна зволікати вже 2 місяці. Їх негайно потрібно рятувати! Нам не потрібна нова Небесна Сотня, нам потрібні живі захисники! "Азов" – це найсильніший підрозділ в України, тому ми стукаємо у всі двері та закликаємо інших робити це,

– наголосила Уляна.

Також дівчина розповіла, що в укриттях "Азовсталі", де перебуває приблизно тисяча мирних мешканців, залишилося критично мало їжі. Те, що захисники знаходять, віддають цивільним мешканцям.

Розмова Злати Огнєвіч з коханими бійців "Азову": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч вже не вперше звертається з закликами допомогти жителям Маріуполя, які опинилися в облозі. Зараз вони переживають справжнє пекло, влада та світ мають зробити все для того, щоб врятувати наших земляків. Вони не заслуговують на те, щоб померти в муках. Поранені, військові, мирні люди, серед яких багато жінок, дітей і пенсіонерів, потребують визволення.