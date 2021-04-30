Поліція знайшла викрадачів собак Леді Гаги

Поліція Лос-Анджелеса затримала п'ятьох осіб, які були причетні до викрадення двох французьких бульдогів співачки Леді Гаги та вчинили замах на її помічника. У той час чоловік вигулював її домашніх улюбленців.

Прикра ситуація із викраденням собак Леді Гаги сталась ще наприкінці лютого. Тоді Раян Фішер вигулював собак артистки – Коджі та Густава, як група невідомих людей вистрелила в груди чоловіку та викрала тварин.

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Поліція знайшла винних

Днями затримали угрупування з 5 людей, які могли бути причетними до інциденту. За версією поліції, всі вони брали участь в нападі на помічника артистки, а також їх звинуватили в замаху на вбивство і пограбуванні.

Варто додати, що після викрадення собак одна жінка згодом повернула їх співачці, оскільки Гага обіцяла пів мільйона доларів винагороди. Але невідомо, чи зірка справді заплатила жінці кошти, яка так швидко повернула їй собак. Поліція деякий час припускала, що жінка не причетна до викрадення, але згодом з'ясувалось, що вона має стосунки із батьком одного із затриманих.

У поліції додали, що викрадення собак не було пов'язаним із самою Леді Гагою. Затримані не знали, що це улюбленці зірки, оскільки просто "полювали" на породу собак, адже вони є дуже дорогими.

Що відомо про викрадення собак Гаги?