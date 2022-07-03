На думку Поліни Нені, останні вісім років Тіна Кароль робить усе, щоб залишатися "єдиною зіркою" українського шоу-бізу, і намагається ліквідувати колег. Вона назвала її "головною народною артисткою", яка конкурує лише сама з собою. Журналістка переконана, що співачка веде свою війну навіть зараз, під час повномасштабного вторгнення Росії, замість того, щоб бути з артистами одним культурним фронтом.

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Поліна Неня "наїхала" на Тіну Кароль через Лободу

Відверто неприємно спостерігати всі ці спроби Тіни Кароль ліквідувати будь-яку популярну талановиту артистку в Україні. Дорогі колеги, з 2014 року в нас у країні одна народна улюблениця, а решта завжди недостатньо щирі, недостатньо українські, недостатньо гідні, хоч вони жодного разу не порушували закон України, продовжуючи співати, творити та сплачувати податки тут,

– обурилася Поліна Неня.

Вона вважає, що Кароль "сіє зерна розбрату всередині країни", піариться "за рахунок інших, значно популярніших імен". Тут Неня мала на увазі Світлану Лободу. Вона переконана, що на благодійних концертах для ЗСУ та збирала б щонайменше вп'ятеро більші суми.

"Влаштовується відвертий терор, закривається доступ до ЗМІ та концертних майданчиків… Ми дивуємося, як так зомбуються інші, але тут же зомбуємося самі", – написала Поліна Неня.

Додамо, Поліна Неня згадала слова Тіни Кароль про "повернення під селфі", які вона сказала, коментуючи заборону російської музики, і заявила, що в такий спосіб та спробувала потопити Лободу. "Регулювання російських пісень трішки, можливо, притушить отой пил, стримає перебіжчиків, які так лукаво повертаються під селфі до своєї Батьківщини", – висловлювалася Тіна Кароль наприкінці червня, за кілька днів після того, як Лобода приїжджала в зруйнований Ірпінь.

Як відреагувала Лобода

Ціную твою підтримку. Люблю та поважаю сміливих та розумних людей,

– відповіла Лобода Нені в коментарях.

Скриншот з інстаграму Поліни Нені