По мнению Полины Нени, последние восемь лет Тина Кароль делает все, чтобы оставаться "единственной звездой" украинского шоу-биза и пытается ликвидировать коллег. Она назвала ее "главной народной артисткой", которая конкурирует только сама с собой. Журналистка убеждена, что певица ведет свою войну даже сейчас, во время полномасштабного вторжения России, вместо того, чтобы быть с артистами одним культурным фронтом.
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Полина Неня "наехала" на Тину Кароль через Лободу
Откровенно неприятно наблюдать все эти попытки Тины Кароль ликвидировать любую популярную талантливую артистку в Украине. Дорогие коллеги, с 2014 года у нас в стране одна народная любимица, а остальные всегда недостаточно искренние, недостаточно украинские, недостаточно достойные, хотя они ни разу не нарушали закон Украины, продолжая петь, творить и платить налоги здесь,
– возмутилась Полина Неня.
Она считает, что Кароль "сеет зерна раздора внутри страны", пиарится "за счет других, гораздо более популярных имен". Здесь Неня имела в виду Светлану Лободу. Она убеждена, что на благотворительных концертах для ВСУ та собирала бы минимум суммы в пять раз больше.
"Устраивается откровенный террор, закрывается доступ к СМИ и концертным площадкам… Мы удивляемся, как так зомбируются другие, но тут же зомбируемся сами", – написала Полина Неня.
Как отреагировала Лобода
Ценю твою поддержку. Люблю и уважаю смелых и умных людей,
– ответила Лобода Нени в комментариях.
Скриншот из инстаграма Полины Нени