Знову будуть разом: чому тіло принца Філіпа перепоховають після прощання з Єлизаветою II
Прощання з Єлизаветою II відбудеться у понеділок, 19 вересня. Після цього її поховають у сімейній каплиці короля Георга VI, куди перенесуть тіло покійного принца Філіпа.
Герцог Единбурзький помер 9 квітня 2021 року. 17 квітня відбулося прощання з ним – принца Філіпа поховали у Королівському склепі каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Та це не останнє місце спочинку чоловіка королеви, повідомляє 24 канал.
Зверніть увагу Остання подорож королеви: труна з тілом Єлизавети II покинула Балморал
Чому тіло принца Філіпа перепоховають
Похорон Єлизавети II відбудеться 19 вересня. У цей день її поховають у сімейній каплиці короля Георга VI у Віндзорі. Тоді ж тіло принца Філіпа перевезуть до меморіальної каплиці. Так монарше подружжя знову буде разом.
У сімейному склепі покояться батьки Єлизавети II – король Георг VI, королева-мати Єлизавета та сестра принцеса Маргарет. Рішення перепоховати принца Філіпа було прийнято особисто Єлизаветою II.
Більше про прощання з королевою
- Єлизавета II мирно померла у Балморалі, що в Шотландії тому її тіло відправили до Лондона – наразі воно перебуває в Единбурзі.
- По прибутті до столиці труна з тілом королеви буде встановлена у Вестмінстер-холі, найстарішій частині Вестмінстерського палацу. Її Величність постійно охоронятимуть загони Охоронців королеви, Пішої Гвардії або Кінного Полку Придворної Кавалерії. Протягом кількох днів британці матимуть можливість попрощатися з королевою.
- На шостий день після смерті королеви відбудеться репетиція похоронної процесії. Урядові відомства посилено працюватимуть для підготовки до похорону, адже Лондон насамперед чекає шалений наплив туристів.
- Сам похорон відбуватиметься 19 вересня у Вестмінстерському абатстві. Він відрізнятиметься від прощання з принцом Філіпом (яке було церемоніальним), бо проходитиме на державному рівні. Також цей день буде для британців вихідним, але водночас і "Днем національної жалоби". Опівдні по всій країні пройде двохвилинне мовчання.
- В абатстві пройде панахида, після чого труна відправиться в каплицю Святого Георгія. Там свого часу проходила поминальна служба за принцом Філіпом. Труна королеви буде поруч з труною принца Філіпа – у меморіальній каплиці короля Георга VI.