Пригнічений і зі сльозами на очах: як переживає втрату король Чарльз III – фото з похорону

Чарльз III, новий британський король, пригнічений втратою Єлизавети II. Він прибув на похорон матері, ледь стримуючи сльози.

Король Чарльз III прибув до Вестмінстер-холу близько 10:30. Він приїхав разом із сином, принцом Вільямом, повідомляє 24 канал.

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Чарльз III на похороні матері

Короля зустріли бурхливими оплесками, коли він їхав уздовж параду Кінної гвардії.



Чарльз ІІІ / Фото Sky News

Згодом Чарльз ІІІ очолив жалобну процесію за труною Єлизавети ІІ. Він йшов у військовій формі поряд з сестрою принцесою Анною та братами Ендрю і Едвардом.

Чарльз ІІІ / Фото Getty Images

, що на труні королеви був вінок з квітів – рожевих троянд, жоржин і гортензії. Повідомляють, що квіти підбирав Чарльз ІІІ. На вінку лежить записка – особистий лист короля до покійної матері.

Чарльз ІІІ / Фото Sky News

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