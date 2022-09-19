Сьогодні похорон королеви Єлизавети II: 5 фактів, які варто знати

11:09

Британська королева Єлизавета II сьогодні, 19 вересня, спочине у каплиці святого Георгія у Віндзорському замку. Поки на подію збираються запрошені та піддані, пропонуємо дізнатись найголовніше. Сам похорон розпочнеться о 13:00 за київським часом.