Відспівування королеви відбудеться у Вестмінстерському абатстві, а урочиста служба чину похорону пройде у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Поховають королеву Єлизавету II у сімейній каплиці короля Георга VI. Там королева спочиватиме зі своїм чоловіком Філіпом, тіло якого згодом мають перепоховати до неї.

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Оскільки королева померла 8 вересня у Шотландії у замку Балморал, її остання "подорож" пролягала через усю Велику Британію. Спочатку вона спочивала у замку, потім її труну з тілом направили в Единбург, де з нею могли попрощатись у соборі піддані. Потім літаком її доправили у Букінгемський палац на 1 ніч, після чого перемістили у Вестмінстерську залу (будівлю поруч з абатством), до якої останні 4 дні пролягали 8-кілометрові черги з підданих, аби віддати їй честь та попрощатись.

Що особливого у труні королеви

Велику увагу привертає гріб королеви, який могли побачити шанувальники у фотографіях чи наживо в Британії. Ще 3 десятки років тому труну королеви зробили з дуба звичайного, а середину оббили свинцем, щоб зберегти останки після її поховання у склепі. Такий матеріал не пропускає вологу, роблячи труну повітронепроникною – цей метод також використовувався у труні принца Філіпа, який помер у 2021 році.

Наразі труна Її Величності стоїть на піднесеній платформі, яка називається катафалком. Гріб прикрашений її особистим прапором, прапором Королівського штандарту, короною, а також сферою та скіпетром, які є частиною коштовностей королівської родини.

Труна Єлизавети II – для перегляду усіх фото гортайте направо

Сферу у вигляді золотої кулі з хрестом Єлизавета II отримала у спадок під час своєї коронації у 1953 році. Цій коштовності – понад 300 років, і вона вказує монарху те, що його сила походить від Бога. Скіпетр Її Величність також отримала тоді ж – він передавався від монарха до монарха з часів Карла II у 1661 році. Ці два артефакти також передадуть королю Чарльзу III під час його коронації у 2023 році.

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Артефакти Єлизавети II – сфера та скіпетр на труні / Фото WPA ROTA

Поки з королевою прощаються її піддані, на труні зберігатиметься Імператорська державна корона, яку королева Єлизавета II одягала під час її коронації. Її передадуть у спадок королеві-консорту Каміллі, дружині Чарльза III, під час коронації. Вона оздоблена майже 3 тисячами діамантами та іншими дорогоцінними каміннями.



Молода Єлизавета II зі своєю короною / Фото Getty Images