Похорон Єлизавети II: найголовніші факти
- 96-річну королеву відспівуватимуть у Вестмінстерському абатстві у Лондоні, після чого поховають у Королівському склепі. Згодом її тіло перемістять у меморіальну каплицю, де спочиває її батько Георг VI, матір та сестра. Також туди повинні перепоховати покійного чоловіка королеви – принца Філіпа, який помер навесні 2021 році.
Детальніше Похорон Єлизавети II: все, що відомо на цей момент про історичну подію
- Служба у Вестмінстерському абатстві стане однією з найбільших, організованою після Другої світової війни. Там збереться найбільша кількість лідерів країн та монархів з Європи за останні десятиліття – близько 500 людей. Серед них є Олена Зеленська від імені України та її чоловіка, втім, немає нікого з росії, білорусі, Сирії та Афганістану.
- Наразі невідомо у скільки обійдеться похорон Єлизавети II, яка правила країною 70 років. Але є розмови, що він коштуватиме дорожче для держбюджету країни, ніж це було у прем'єр-міністра Вінстона Черчилля у 1965-му та похорон королеви-матері у 2022-му. Тому він має усі шанси стати найдорожчим в історії Великої Британії.
Похорон Єлизавети II 19 вересня / Фото WPA ROTA
- До похорону Її Величності готувались останні три десятиліття, детально розробивши план "Лондонський міст", який увійшов в дію з моменту смерті королеви. Що цікаво, труну королеві теж зробили 30 років тому, а сама королева брала участь в організації власного похорону.
- З 8 по 18 вересня Велика Британія перебувала у 10-денному траурі, а день похорону вважається офіційним вихідним днем. Від завтра королівська сім'я вступить у ще один 7-денний траур згідно з рішенням нового короля Чарльза III. Опівдні 19 вересня британці вшанують пам'ять королеви двома хвилинами мовчання, а над Лондоном скасують усі польоти, аби очистити небо та зберегти тишу під час похорону королеви Єлизавети II.