До похорону королеви готувались останні десятиліття і сама Єлизавета II брала участь в організації багатьох питань. Зокрема вона віддала наказ, аби тіло її чоловіка Філіпа перепоховали поряд з нею після її спочинку у сімейній каплиці короля Георга VI.

Важливо знати Похорон Єлизавети II: все, що відомо на цей момент про історичну подію

Тому після смерті Єлизавети II у багатьох лідерів держав також змінились плани на наступні тижні. Букінгемський палац почав розсилати запрошення на похорон 19 вересня і деякі з них одразу ж їх прийняли. Наразі відомо про наступних гостей траурної події:

Іноземні гості

президент США Джозеф Байден та його дружина Джилл Байден;

Джозеф Байден та його дружина Джилл Байден; дружина президента України Олена Зеленська;

Олена Зеленська; президент Туреччини Реджеп Ердоган;

Реджеп Ердоган; президент Франції Емманюель Макрон;

Емманюель Макрон; президентка Індії Драупаді Мурму і виконуючий обов'язки верховного комісара Суджит Гош;

Драупаді Мурму і виконуючий обов'язки верховного комісара Суджит Гош; президент Гани Нана Акуфо-Аддо та перша леді Ребекка Акуфо-Аддо;

Нана Акуфо-Аддо та перша леді Ребекка Акуфо-Аддо; президент Габону Алі Бонго Ондімба;

Алі Бонго Ондімба; прем'єр-міністри Австралії, Канади, Нової Зеландії, Ірландії, Фіджі;

Австралії, Канади, Нової Зеландії, Ірландії, Фіджі; посол Гондурасу Іван Ромеро-Мартінес;

Іван Ромеро-Мартінес; міністр управління та парламентських справ Гаяни Гейл Тейшейра;

управління та парламентських справ Гейл Тейшейра; президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн;

Урсула фон дер Ляйєн; імператор Японії Нарухіто – це буде його перша закордонна поїздка після вступу на престол у травні 2019 року.

Що цікаво, владіміра путіна на похорон ніхто не запрошував, так само як і глав держав Білорусі, Сирії та Афганістану. На похороні також будуть високопоставлені політики Великої Британії, серед яких прем'єр-міністр країни Ліз Трасс та лідер Лейбористської партії Кейр Стармер.

На смерть королеви одразу ж відгукнулись члени королівських сімей з усієї Європи, багато з яких були кровними родичами королеви. Тому вони теж будуть на похороні:

Королівські монархи з Європи

король Іспанії Філіп VI з дружиною Летицією;

Філіп VI з дружиною Летицією; король Бельгії Філіп І з королевою Матильдою;

Філіп І з королевою Матильдою; король Швеції Карл XVI Густав і королева Сільвія;

Карл XVI Густав і королева Сільвія; король Нідерландів Віллем-Олександр з дружиною Максимою;

Віллем-Олександр з дружиною Максимою; король Норвегії Гаральд V з дружиною Сонею;

Гаральд V з дружиною Сонею; королева Данії Маргрете II.

Звісно ж, до похорону обов'язково приєднаються родичі з королівської родини покійної Єлизавети II, включаючи її дітей – короля Чарльза III, принцесу Анну, принца Ендрю та принца Едуарда, а також їхні власні сім'ї. Також будуть присутні онуки королеви, у тому числі принц Вільям та його дружина Кейт та принц Гаррі з Меган Маркл. Наразі невідомо, чи будуть правнуки королеви, які ще зовсім маленькі. Зазначимо, що Вестмінстерське абатство може вмістити 2000 людей.

Ввечері напередодні похорону, 18 вересня, король Чарльз ІІІ і королева-консорт Камілла влаштують для іноземних VIP-гостей прийом у Букінгемському палаці. Це буде найбільше зібрання світових лідерів у сучасній історії. В обід 18 вересня він вже прийняв на приватну аудієнцію Ліз Трасс, з якою ще зустрінеться на вечірньому прийомі.



Король Чарльз III на аудієнції з Ліз Трасс / Фото Sky News