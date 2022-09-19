Британская королева Елизавета II сегодня, 19 сентября, отдохнет в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Пока на событие собираются приглашенные и подданные, мы предлагаем узнать самое главное. Сами похороны начнутся в 13:00 по киевскому времени.