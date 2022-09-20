До похорону Єлизавети ІІ 19 вересня 2022 року була прикута увага усього світу, а за його онлайн-трансляцією спостерігав весь світ. Тож юзери з України не могли оминути увагою те, що заупокійний піснеспів київського розспіву представили як російський.

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На похороні Єлизавети ІІ пролунав російський кондак київського розспіву

Перед тим, як труну з тілом Її Величності опустили в Королівський склеп, на службі в каплиці Святого Георгія хор виконав поминальну молитву "Зі святими Упокій", яка є старовинним київським піснеспівом. Вона лунала й на похороні принца Філіпа у квітні 2021 року, адже його сім'я сповідувала православ'я.

Ймовірно, на похороні Єлизавети ІІ кондак "Зі святими Упокій" пролунав як данина її чоловіку герцогу Единбурзькому. Однак деяких користувачів обурило, що під час відеотрансляції молитву назвали російським, а не українським заупокійним кондаком.

російський заупокійний кондак на похороні Єлизавети ІІ: дивіться відео онлайн

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