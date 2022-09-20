К похоронам Елизаветы II 19 сентября 2022 года было приковано внимание всего мира, а за онлайн-трансляцией наблюдал весь мир. Поэтому юзеры из Украины не могли обойти вниманием то, что заупокойное песнопение киевского распева представили как российское.

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На похоронах Елизаветы II раздался российский кондак киевского распева

Перед тем, как гроб с телом Ее Величества опустили в Королевский склеп, на службе в часовне Святого Георгия хор исполнил поминальную молитву "Со святыми Упокой", которая является старинным киевским песнопением. Она звучала и на похоронах принца Филиппа в апреле 2021 года, ведь его семья исповедовала православие.

Вероятно, на похоронах Елизаветы II кондак "Со святыми Упокой" раздался как дань ее мужу герцогу Эдинбургскому. Однако некоторых пользователей возмутило, что во время видеотрансляции молитву назвали русским, а не украинским заупокойным кондаком.

русский заупокойный кондак на похоронах Елизаветы II: смотрите видео онлайн

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