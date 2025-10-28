Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
До речі Померла королева-мати Таїланду Сірікіт
26 жовтня тіло королеви-матері Таїланду Сірікіт доставили з лікарні у Бангкоку до Великого палацу міста. Багатокілометрову процесію супроводжували конвоїри.
Скорботні вклонялися, коли колона проходила повз, а поліціянти ставали на одне коліно. Королівська родина дуже шанується у Таїланді, їхні портрети навіть вішають у громадських місцях і приватних будинках.
У суботу прем'єр-міністр країни Анутін Чарнвіракул заявив, що прапори будуть приспущені 30 днів. Він зазначив, що державні службовці носитимуть траурний одяг протягом року, а громадськість "може адаптуватися до потреб, але ми просимо про співпрацю, щоб носити чорний або темний одяг протягом 90 днів".
Скорботні віддають шану перед портретом покійної Сірікіт / Фото Getty Images
Скорботні тримають портрети колишніх короля і королеви Таїланду / Фото Getty Images
Як повідомляло видання The Guardian, королева-матір Таїланду Сірікіт померла 24 жовтня. Їй було 93 роки.
Що відомо про Сірікіт?
Сірікіт мала кілька захворювань і лікувалась з 2019 року. 17 жовтня у жінки розвинулася інфекція крові. Вона не з'являлась на публіці після інсульту, який перенесла у 2012 році.
Чоловік Сірікіт, король Пуміпон Адульядет, правив Таїландом найдовше з усіх монархів. Він перебував на троні 70 років, починаючи з 1946 року.
Сірікіт і Пуміпон познайомилися у Парижі. Закохані заручилися в 1949 році, а одружилися через рік.