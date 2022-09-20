19 вересня відбувся похорон британської королеви Єлизавети II. Члени королівської родини дотримувалися жалобного дрескоду.

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Чому Меган Маркл була без вуалі

Дружина принца Гаррі також дотрималась традиційного дрескоду. Однак на відміну від принцеси Уельської та королеви-консорт Камілли вона постала у крислатому капелюсі, тоді як вони одягнули капелюхи з вуаллю.



Меган Маркл, Кейт, Камілла та Шарлотта / Фото Sky News

У виданнях вказують, що вуаль не є обов'язковою для членів королівської родини. Однак вона й справді символізує сум за людиною, яку втратив. Жалобну вуаль вперше одягнула королева Вікторія після смерті чоловіка у 1861 році – після цього мереживні або сітчасті тканини стали більш популярними в Британії.

Цікаво. Королівська історикиня розповіла, що раніше вуалі одягали для того, щоб приховувати сум і сльози, тоді їх робили з більш щільних матеріалів. Але згодом це стало більш декоративною деталлю одягу.

Тож Меган Маркл не порушила ні королівського протоколу, ні жалобного дрескоду. Принцеса Шарлотта також була без вуалі – одягати її чи ні залежить від бажання.

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Додамо, що за траурним дрескодом відкритих частин тіла має бути мінімально. Тому окрім довгої чорної сукні з рукавами Меган Маркл одягнула рукавички.