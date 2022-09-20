19 сентября состоялись похороны британской королевы Елизаветы II. Члены королевской семьи придерживались траурного дресс-кода.

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Почему Меган Маркл была без вуали

Жена принца Гарри также придерживалась традиционного дресс-кода. Однако в отличие от принцессы Уэльской и королевы-консорт Камиллы она предстала в широкополой шляпе, тогда как они надели шляпы с вуалью.



Меган Маркл, Кейт, Камилла и Шарлотта / Фото Sky News

В изданиях указывают, что вуаль не обязательна для членов королевской семьи. Однако она действительно символизирует грусть за потерявшим человека. Траурную вуаль впервые одела королева Виктория после смерти мужчины в 1861 году – после этого кружевные или сетчатые ткани стали более популярны в Британии.

Интересно. Королевский историк рассказала, что раньше вуали одевали для того, чтобы скрывать печаль и слезы, тогда их делали из более плотных материалов. Но потом это стало более декоративной деталью одежды.

Так что Меган Маркл не нарушила ни королевского протокола, ни траурного дресс-кода. Принцесса Шарлотта тоже была без вуали – одевать ее или нет зависит от желания.

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Добавим, что за траурным дресс-кодом открытых частей тела должно быть минимально. Поэтому кроме длинного черного платья с рукавами Меган Маркл надела перчатки.