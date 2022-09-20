Новий король планує внести зміни до закону, щоб заборонити деяким членам королівської сім'ї бути державними радниками.

Читайте також Чарльз III залишив на труні матері щемливу записку: що на ній пише

Чарльз ІІІ запланував зміни в королівській сім'ї

У 1937 році був прийнятий закон про регентство, який визначає, що дружина монарха та четверо дорослих, наступних у черзі на престол, можуть виконувати функції державних радників. Радники мають право замінити короля, якщо той нездужає.

В останні роки правління Єлизавети II ці функції виконували спадкоємці королеви: принц Філіп, принц Чарльз, принц Вільям, принц Гаррі та принц Ендрю.

Якщо король Чарльз III внесе зміни, які запланував, то принц Вільям стане єдиним державним радником, який був при Єлизаветі II.

Тепер право бути державним радником надається дружині короля – королеві-консорт Каміллі, а також принцесі Беатріс, оскільки вона є наступною дорослою особою в черзі на престол. Та принцеса є непрацюючою королівською особою, тому, ймовірно, вона не виконуватиме обов'язків державного радника.

Вас може зацікавити Король Чарльз III – новий монарх Великої Британії: що про нього відомо

Які радники можуть бути при королю Чарльзу III

Монарх прагне якнайшвидше внести зміни до закону і тоді принцеса Анна та принц Едвард будуть кандидатами на дві посади радників короля.

Також Чарльз III може запровадити ширшу реформу, яка б чітко визначала позицію тих членів королівської сім'ї, які працюють та неактивних. Якщо нові вимоги стосуватимуться не лише лінії успадкування, то, ймовірно, буде включено Кейт Міддлтон, яка після смерті королеви Єлизавети II отримала титул принцеси Уельської.