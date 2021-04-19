Як весілля принца Гаррі та Меган Маркл: скільки британців дивилися похорон принца Філіпа

Похорон принца Філіпа відбувся в суботу, 17 квітня. Церемонію прощання з герцогом Единбурзьким по телебаченню дивилися 13,6 мільйона британців. Майже таку саму кількість глядачів у 2018 році зібрало весілля принца Гаррі та Меган Маркл.

За похороном принца Філіпа спостерігав увесь світ. Британці несли квіти до Віндзорського замку, разом із королівською родиною вшановували пам'ять герцога.

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Похорон принца Філіпа дивилися майже 14 мільйонів глядачів

Церемонія прощання з чоловіком Єлизавети II була приватною, проте усі охочі могли подивитися її по телебаченню. Загалом у прямому ефірі за похороном спостерігали 13,6 мільйона британців:

11 мільйонів глядачів – на BBC;

2,1 мільйона – на ITV;

450 тисяч – на Sky News.

Відомо, що це приблизно така ж кількість жителів Сполученого Королівства, яка була в ефірі у 2018 році, коли принц Гаррі одружувався з Меган Маркл.

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Також BBC навели дані щодо кількості людей, які зібралися біля екранів телевізорів в день похорону принцеси Діани, який відбувся в 1997 році. Тоді церемонію прощання дивився 31 мільйон жителів Великої Британії, що залишився рекордом для подібних заходів у країні.

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