На похороні Григорія Чапкіса вперше за довгий час зібрались усі його діти та внуки

Діти Грег та Лілія Чапкіси, які теж реалізували себе як танцівники, приїхали на похорон батька. Внучка Анна Сафрончик теж прилетіла в Україну з Італії. На прощальній церемонії була ще внучка Вітторія та, ймовірно, четверта дружина Чапкіса Міла. Вони разом сиділи поруч з труною хореографа та не стримували своїх емоцій.

Рідня зібралась на похороні Чапкіса

Про приїзд Грега Чапкіса в Україну стало відомо з інстаграм-сторіс чоловіка. Він прилетів із Сан-Франциско, США, де живе разом з дружиною та двома синами і має власну хіп-хоп школу.

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Грег Чапкіс прилетів у Київ на похорон батька / Фото з інстаграму Грега Чапкіса

Його племінниця, яка молодша від нього всього на 2 роки, Анна Сафрончик, теж прилетіла з Італії, де працює моделлю і акторкою. Інша внучка, Вітторія, яка є рідною сестрою Анни, навчається у Київській хореографічній академії. Двоє дівчат є онучками Чапкіса від доньки Лілії, яка народилась у його першому шлюбі. До слова, Лілія має власну балетну школу "Чапкіс-Денс" – вона теж була на похороні та найбільше з усіх плакала.

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На фотографіях з похорону можна побачити ще одну жінку, яка сидить поруч з ріднею Григорія Чапкіса. Ймовірно, це і є молодша на 50 років за танцюриста дружина Міла, з якою він одружився вчетверте. Грег розповідав, що саме вона була з ним останні дні його життя.



Похорон Григорія Чапкіса у Києві / Фото ТСН.ua



Рідні біля труни Григорія Чапкіса / Фото ТСН. ua



Грег Чапкіс та Вітторія / Фото ТСН. ua

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