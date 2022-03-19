Син і донька Володимира Остапчука від першого шлюбу за кордоном, вони виїхали з України з мамою Оленою Войченко. Тож шоумен не зміг привітати Евана особисто. У телефонній розмові він зізнався сину, що захищає його та доньку Емілію від страшних монстрів.

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Володимир Остапчук розповів сину про війну

Я лишився вдома. Захищати тебе і сестричку від монстра... Цей монстр набагато гірший. І цих монстрів багато. Погані дяді з Росії напали на нас. І літачки в небі, які ти чув і біг до вікна, – це погані, дуже погані літачки,

– розповів Остапчук 4-річному сину.

Він пообіцяв Евану, що вони з Емілією обов'язково повернуться додому, як тільки "дорослі і мужні дяді та тьоті тут вб'ють монстра". Ведучий також додав, що сину не варто боятися монстра, адже він далеко-далеко.

Невідомо, куди саме ексдружина Остапчука вивезла дітей, але можна припустити, що в Канаду, куди вони планували переїжджати до розлучення.

Володимир Остапчук з сином, якому один день: відео

Повний текст публікації Володимира Остапчука:

- Привіт, Еване. А хто тут сьогодні іменинник?

- Яяяяя.

- Скільки тобі сьогодні?

- Чотири. А ти де, пап?

- Я лишився вдома. Захищати тебе і сестричку від монстра.

- Монстр? Сіреноголовий?

- Ні, сина, цей монстр набагато гірший. І цих монстрів багато. Погані дяді з Росії напали на нас. І літачки в небі, які ти чув і біг до вікна, – це погані, дуже погані літачки…

- Мені страшно, папа.

- Не бійся, ти зараз з сестричкою далеко-далеко, і ти не почуєш ні монстра, ні літачків.

- Я сумую за тобою, папа.

- І я сумую, Евка. Але всі дорослі і мужні дяді та тьоті тут вб'ють монстра, і ви повернетесь додому.

- А ти не боїшся монстра?

- Нє, синок. Немає чого боятись. Ми ж українці. Козаки. Як і ти, зайчик.

- Я хочу на ручки, папа.

- Ти завжди в мене на ручках. Де б ти не був.

- Я люблю тебе, пап.

- І я тебе. Дуже-дуже. З днем народження, сонечко. І Емілії цьом.

До речі, Еван, тобі на цьому відео 1 день