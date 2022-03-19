Сын и дочь Владимира Остапчука от первого брака за границей, они уехали из Украины с мамой Еленой Войченко. Так что шоумен не смог поздравить Эвана лично. В телефонном разговоре он признался сыну, что защищает его и дочь Эмилию от страшных монстров.

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Владимир Остапчук рассказал сыну о войне

Я остался дома. Защищать тебя и сестренку от монстра... Этот монстр гораздо хуже. И этих монстров много. Плохие дяди из России напали на нас. И самолетики в небе, которые ты слышал и бежал к окну, – это плохие, очень плохие самолетики,

– рассказал Остапчук 4-летнему сыну.

Он пообещал Эвану, что они с Эмилией обязательно вернутся домой, как только "взрослые и мужественные дяди и тети здесь убьют монстра". Ведущий также добавил, что сыну не стоит бояться монстра, ведь он далеко-далеко.

Неизвестно, куда экс-жена Остапчука вывезла детей, но можно предположить, что в Канаду, куда они планировали переезжать до развода.

Владимир Остапчук с сыном, которому один день: видео

Полный текст публикации Владимира Остапчука:

– Привет, Эван. А кто здесь сегодня именинник?

- Яяяяя.

– Сколько тебе сегодня?

– Четыре. А ты где, пап?

– Я остался дома. Защищать тебя и сестренку от монстра.

– Монстр? Сиреноголовый?

– Нет, сын, этот монстр гораздо хуже. И этих монстров много. Плохие дяди из России напали на нас. И самолетики в небе, которые ты слышал и бежал к окну, – это плохие, очень плохие самолетики…

- Мне страшно, папа.

– Не бойся, ты сейчас с сестренкой далеко-далеко, и ты не услышишь ни монстра, ни самолетиков.

- Я скучаю по тебе, папа.

- И я скучаю, Евка. Но все взрослые и мужественные дяди и тети здесь убьют монстра, и вы вернетесь домой.

– А ты не боишься монстра?

– Нет, сынок. Нечего бояться. Мы ведь украинцы. Казаки. Как и ты, зайка.

– Я хочу на ручки, папа.

– Ты всегда у меня на ручках. Где бы ты ни был.

– Я люблю тебя, пап.

– И я тебя. Очень-очень. С днем ​​рождения, солнышко . И Эмилии цем .