Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна знову звернулася до шанувальників. Вона підтримала українок та розповіла про настрої у сім'ї.

До слова Міжнародні медіа привезли свої студії в Україну, – Маша Єфросиніна виступила в ефірі CNN

Маша Єфросиніна про сина

Зірка зізналась, що щодня вимушена пояснювати синові що таке війна. Бо він щодня ставить запитання про те, що відбувається.

"Ось щодня він питає мене, що таке війна? Чому? Чому росіяни на нас напали? Поясни, я не розумію. Чому вони нас убивають? І вчора, коли випадково в новинах він почув – а він любить включати новини сам, коли я не бачу, коли я відволікаюся на телефон – а я страшенно забороняю. І він побачив, як російський танк проїхався машиною, в якій сиділи люди з дитиною і розчавив їх у котлету", – розповіла ведуча.

Я вибігла з ванної на неймовірний плач мого сина. Він так плакав, що я вперше бачила такі гіркі дорослі сльози 7-річного хлопчика,

– додала вона.



Маша Єфросиніна з сином / Фото з інстаграму зірки

Що дозволяє Єфросиніній триматися

Телеведуча поділилась, що вже виплакала усі сльози, й не знає, як відповідати на запитання "як ти?". Але відвідуючи біженок, вона підіймає свій настрій та бойовий дух.

Я побачила вас у такий великий кількості, що сьогодні я хочу сказати: усі, з ким я зустрілася за цей час, усі, хто мені написав, усі переповнені 100-відсотковою вірою в те, що наші чоловіки та жінки нас захистять,

– сказала Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, перебуваючи у Львові, Маша Єфросиніна навідується до біженок. Зірка розповідала, що кожна жінка впевнена в перемозі України. Навіть попри те, що деякі залишилися без домівок.

"Мені пощастило побачити багато усмішок. У кілька притулків я приїхала для переселенців. Здебільшого це, звісно, жінки з дітьми. І я приїхала, така – зараз як скажу щось надихаюче, як заряджу, як я вмію. А в самої соплі течуть зі сльозами. Сиджу ридаю. А дівчата – в однієї під грудьми малюк лежить, в другої спить, тільки нагодований… А вони мене обіймають та заспокоюють. Самі приїхали з Дніпра, з немовлятами, ледве вибралися. А мене заспокоюють. Кажуть: все буде добре, ось побачите, ось побачите. І таких жінок сотні", – розповіла знаменитість.

Маша Єфросиніна підтримала українок: