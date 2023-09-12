Адвокат розкритикував Мірошниченків за всиновлення дитини: що відповіла зіркова мама

12 вересня 2023, 18:40
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Джерело:

Інна Мірошниченко

Влітку Тімур Мірошниченко з дружиною всиновив дитину. Про свій досвід вони активно розповідають в соціальних мережах.

Такі дії прийомних батьків неоднозначно сприйняв адвокат Сергій Власенко. Він опублікував допис, в якому поділився думками стосовно цього питання. Згодом у своїх інстаграм-сторіс на його слова відреагувала Інна Мірошниченко.

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Адвокат розкритикував Мірошниченків

Чоловік зазначив, що в цілому тема усиновлення є доволі делікатною. Водночас він не впевнений, чи правильно роблять публічні люди, коли розголошують таємницю усиновлення дитини. У коментарях під дописом Сергій дав посилання на матеріал одного з українських ЗМІ, де було написано про Інну Мірошниченко та її названого сина Марселя. На його думку, такий розголос в майбутньому може негативно вплинути на малюка.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією адвоката думки розділилися:

  • "Вважаю, що треба одразу казати дитині, що мама тебе не народила, але це не має значення, бо ми твої мама й тато, а ти наш син / наша донька";
  • "Як на мене, краще прийомним батькам самим розказати. Все одно "добрі люди" рано чи пізно знайдуться";
  • "Мають! Це може позбавити багатьох проблем в майбутньому";
  • "Чим раніше скажуть, тим краще"
  • "Жорстко проти. Бо це одразу завдана рана, яка кровоточитиме в публічній площині. Батьки самі повинні сказати про це, як прийде час. Але не розголошувати. Стара приказка ж є: "Менше знають - краще сплять"";
  • "Нехай не сподіваються, що такими діями виявлять захват від всиновлених дітей (ах які ж ви добрі!). Реакція буде обернена : "Вас ніхто не просив"".

Як відреагувала Інна Мірошниченко 

Я теж багато чого можу розповісти про Сергія, але моє життя досить повноцінне, щоб не лізти в чуже зі своїми неоціненними порадами,
– зазначила адвокат.


Інна Мірошниченко відповіла на критику від адвоката / Скриншот з інстаграм-сторіс

Інна звернулася за порадою до фахівця, який запевнив жінку в тому, що потрібно розповідати дитині про те, що вона усиновлена якомога раніше, тоді її психологічний стан буде кращим. 


Інна Мірошниченко відповіла на критику від адвоката / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про всиновлення Марселя: головне 

  • У середині червня телеведучий Тімур Мірошниченко розповів, що знайшов дитину на всиновлення. Разом з коханою він зібрав всі документи та чекав на рішення суду, щоб забрати сина додому.
  • Хлопчик мешкав у дитбудинку в Житомирі. Він народився недоношеним, а його вага була критично мала – лише 1,4 кіло. Біологічні батьки відмовилися від Марселя ще у пологовому будинку, тож за ним до п'яти місяців слідкували лікарі.
  • Подружжя забрало Марселя до себе в сім'ю 22 липня. Вони розповіли, що ще під час першої зустрічі відчули, що хлопчик їм підходить.
  • Інна Мірошниченко розповідала, що хлопчик має значні проблеми зі здоров'ям. Він у віці 2 років носить одяг для 9-місячних дітей. Окрім цього, малюк має вади психологічного розвитку. Існує вірогідність, що він не заговорить.
  • Марсель вже поступово адаптується в новій сім'ї. Щоправда, хлопчик поки не вміє гратися з іграшками, адже не мав такого досвіду, та через стрес чимало їсть. До того ж малюк вкладається спати, б'ючись головою об ковдру. За словами Інни, це для Марселя єдиний спосіб заснути. 

Автор: Софія Хомишин