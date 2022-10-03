Блогер Даша Квиткова и ведущий Никита Добрынин активно работали над тем, чтобы побороть кризис в отношениях. Как призналась Даша, им это удалось.

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Даша Квиткова рассказала о кризисе в отношениях с мужем

Этот период мы прошли вместе и сделали это успешно. Были парные сессии с психологом и много работы над собой. Ибо в первый год жизни ребенка – очень много семей расходятся по статистике, из-за трудностей, которые не могут преодолеть,

– призналась блоггерша.

Даша вспомнила, что по разным причинам между ней и Никитой появились недоразумения. Все исправили любовь, психолог и желание работать над собой.

"Из-за нервов, недосыпания, усталости и недостатка времени – начались претензии друг к другу из-за ничто. Поэтому мы вовремя поняли, что не хотим и дальше разрушать нашу семью, а наоборот – хотим прожить вместе всю жизнь, а для этого надо работать и что-то делать. Мы много говорили. Слышали и слушали. А главное – любили и любим. Поэтому все получилось".



Даша Квиткова ответила на личные вопросы / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, победив кризис в отношениях, Никита Добрынин и Даша Квиткова решили обвенчаться в церкви. Это произошло через 2 года после их свадьбы.

Почему появился кризис

Даша Квиткова также ответила, начался ли кризис после женитьбы. По ее словам, первый год в браке был отличным, чего не скажешь о первом году с ребенком. И даже несмотря на это супруги мечтают о втором малыше.

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Женитьба? Все было супер-классно! А вот первый год рождения первого ребенка – здесь скрывать не буду, было тяжело. Во всех планах. Отношения, работа, свое тело, ребенок, нравственное и физическое состояние, еще и соседи и продолжались. Нить не буду, потому что каждая мама (каждая пара) меня сейчас поймет,

– призналась Даша.

"Но мы невероятно счастливы, что у нас есть Лев. И если бы у нас спросили: "если бы мы знали, что будет так тяжело, захотели бы мы иметь ребенка, или еще немного покуражились?" – мы бы единогласно ответили, что прожили бы этот период снова, потому что Лев – наше сердце. Мы уже очень хотим второго ребенка. Сестричку для Льва. Но война вносит свои коррективы".



Даша Квиткова ответила на личные вопросы / Фото с инстаграм-сториз

Даша Квиткова ответила на личные вопросы / Фото с инстаграм-сториз