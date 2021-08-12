Подробицями стану танцівника в інстаграмі поділилася подруга Наді Дорофєєвої – Сабіна Мусіна.

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Стан Євгена Гончаренка

Сабіна підтримує зв'язок з мамою Євгена – Іриною Гончаренко. Жінка розповіла, що досі не бачила, оскільки в нього є відкрита рана на голові розміром 10 на 10 сантиметрів. 22-річний хлопець перебуває у стерильній палаті, куди можна заходити лише медичному персоналу. Зараз важливо не занести в палату інфекцію, адже вона може спричинити погіршення стану здоров'я Гончаренка.

Надя Дорофєєва
Стан танцівника Наді Дорофєєвої / Скриншот інстаграм-сторіз Сабіни Мусіної

Також Ірина повідомила, що лікарі зменшили кількість седативних препаратів, які вводять в організм Євгена, і почали робили лікувальну фізкультуру. Тиск хлопця вирівнюється.

Це дуже хороші новини! Все буде добре! Зараз я оточена неймовірною любов'ю. Особливо від друзів Євгена. Вони приголомшливі,
– написала Ірина.

Надя Дорофєєва
Стан танцівника Наді Дорофєєвої / Скриншот інстаграм-сторіз Сабіни Мусіної

Побиття танцівника балету Дорофєєвої

  • На Євгена Гончаренка напали 1 серпня біля столичного гей-клубу Lift.
  • Конфлікт розпочав військовий-охоронець, який спершу сильно штовхнув друга Гончаренка, а згодом завдав потужного удару в голову Євгена.
  • Юнак втратив свідомість, впав на землю й отримав крововилив у мозок.
  • Хлопця госпіталізували. У лікарні зробили трепанацію черепа та ввели в медикаментозну кому, щоб зменшити набряк на мозку.
  • Нападником виявився працівник Управління державної охорони. Чоловіка усунули від роботи, а пізніше звільнили, затримали й відкрили кримінальне впровадження. Йому загрожує від 5 до 8 років в'язниці.