На побаченні з бойфрендом: Адель заскочили у стильній мініспідниці

Британська співачка Адель знову вийшла у світ з новим бойфрендом. Вона повечеряла в одному із закладів Лос-Анджелеса разом зі спортивним агентом Річем Полом. Зірка одягнула стильну мініспідницю.

Відома британська співачка Адель досі є головним об'єктом уваги папараці. Днями журналісти підловили зірку на побаченні з ймовірним бойфрендом.

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Адель на побаченні з бойфрендом

Пару побачили на виході з ресторану Opium, що в Лос-Анджелесі. Там Адель повечеряла зі спортивним агентом Річем Полом. Бойфренд зірки одягнувся у білу футболку, джинси та темно-синю куртку.

Знаменитість обрала сміливе вбрання для романтичного побачення. Вона постала у чорній водолазці та картатій бузковій спідниці від улюбленого бренду Vivienne Westwood. Образ довершували чорні замшеві чоботи на високих підборах.

Адель зачесала волосся назад, зробила легкий макіяж та прикрасила вуха масивними сережками. Вишуканості аутфіту додав браслет на руці та сріблясте намисто на шиї.



Адель з бойфрендом / Фото з інстаграму фан-акаунту зірки

Особисте життя Адель

Романтичні стосунки Адель з бойфрендами завжди оповиті таємницею, адже сама знаменитість ніколи не ділиться деталями особистого. Тож про її романи стає відомо лише з фото папараці чи від джерел.

Офіційне розлучення артистки з колишнім чоловіком дозволило їй нарешті почуватися вільною. Після нього у пресі одразу заговорили про стосунки Адель з другом дитинства. Тоді інсайдери повідомляли про близькість пари та їхні плани на майбутнє.

Однак не пройшло й 3 місяців, як зірці приписали роман з репером Skepta. Про це говорили й раніше – у вересні минулого року їх вперше помітили разом у барі віртуальної реальності в Лондоні. Ймовірно, ці відносини так само не склалися.

Близько 2 останніх місяців Адель зустрічається з Річем Полом. За словами інсайдерів, парі комфортно та затишно разом. Та коментувати роман ні співачка, ні спортивний агент не поспішають.