Грандіозний показ нової колекції Alta Moda італійського модного дому Dolce & Gabbana пройшов у неділю, 29 серпня. Окрасою заходу стали не лише розкішні вбрання та імениті моделі, а й зіркові гості. Серед них світська левиця Кортні Кардашян і її бойфренд Тревіс Баркер.

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На одну з наймасштабніших модних подій цього літа знаменитість прийшла у прозорій сукні Dolce & Gabbana, під яку одягла чорну білизну. Зокрема, мереживний корсет, що акцентував на пишному бюсті.

Під сукню Кортні Кардашян підібрала прозорі босоніжки на підборах й зробила голлівудську укладку, яка додала елегантності її зухвалому образу. Натомість епатажний Тревіс Баркер одягнув класичний чорний костюм, щоправда, на голе тіло. Барабанщик був без сорочки.

Кортні Кардашян з Тревісом Баркером на показі Dolce & Gabbana / Фото з інстаграму моделі

Кортні Кардашян з Тревісом Баркером на показі Dolce & Gabbana / Фото з інстаграму моделі

До слова, перед феєричним показом закохані встигли відпочити на елітному курорті Портофіно, який обожнюють голлівудські знаменитості та мільйонери. 42-річна Кортні Кардашян і 45-річний Тревіс Баркер орендували білосніжну яхту, з якої милувались пейзажами Лігурійського узбережжя.

Кортні Кардашян з Тревісом Баркером в Італії / Фото з інстаграму моделі

Кортні Кардашян з Тревісом Баркером в Італії / Фото з інстаграму барабанщика

Варто зазначити, Тревіс Баркер навряд чи супроводжував би кохану на показі Dolce & Gabbana, якби напередодні не поборов страх літати. У серпні він вперше за 13 років сів на борт приватного літака, хоч 2008-го потрапив у смертельну авіакатастрофу.

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