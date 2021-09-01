Известная британская певица Адель до сих пор является главным объектом внимания папарацци. На днях журналисты подловили звезду на свидании с вероятным бойфрендом.

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Адель на свидании с бойфрендом

Пару увидели на выходе из ресторана Opium, что в Лос-Анджелесе. Там Адель поужинала со спортивным агентом Ричем Полом. Бойфренд звезды оделся в белую футболку, джинсы и темно-синюю куртку.

Знаменитость выбрала смелый наряд для романтического свидания. Она предстала в черной водолазке и клетчатой сиреневой юбке от любимого бренда Vivienne Westwood. Образ довершали черные замшевые сапоги на высоком каблуке.

Адель расчесала волосы назад, сделала легкий макияж и украсила уши массивными серьгами. Изысканности аутфиту добавил браслет на руке и серебристое ожерелье на шее.



Адель видео / Фото из инстаграма фан-аккаунта звезды

Уже не впервые Адель замечают на свидании с Ричем Полом. Похоже, звезда завязала серьезные романтические отношения. В прошлый раз пара посетила вместе финальный матч NBA. Там певица покорила фигурой, которую подчеркнул смелый плащ.

Личная жизнь Адель