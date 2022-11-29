Дружина Віктора Павліка зізналася, чи планують вони другу дитину

29 листопада 2022 , 21:00
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Джерело:

інстаграм Катерини Реп'яхової

Віктор Павлік і його молода дружина Катерина Реп'яхова виховують сина Михайла. Блогерка відповіла на запитання шанувальників щодо другої вагітності.

Катерина більшість часу проводить з сином Михайлом. Вони разом подорожують, часто бувають на відпочинку. А після повернення до Києва намагаються відпочивати з Віктором. 

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Чи планують Павлік і Реп'яхова другу дитину

За інстаграм-сторінкою Катерини стежать 159 тисяч користувачів мережі. У сторіс дівчина часто відповідає на запитання підписників. Днями блогерка розсекретила, чи планує другу вагітність, оскільки це питання було одним з найпопулярніших серед її аудиторії. 

Кожне друге питання про вагітність. Спеціально не плануємо, а там, як буде,
– написала Реп'яхова. 


Катерина Реп'яхова про вагітність / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки

  • Блогерка Даша Квіткова нещодавно розповіла, що з Нікітою Добриніним вже працюють над другою дитиною. Подружжя хоче, щоб у їхнього первістка Лева та другого малюка була невелика різниця у віці. 
  • А співачка Світлана Тарабарова потішила шанувальників новиною про вагітність. Зараз вона чекає на народження третьої дитини. 

Автор: Христина Кобак