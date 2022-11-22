Вже неодноразово Квіткова зізнавалася, що мріє вдруге стати мамою. Даша та Нікіта готові до народження другої дитини під час війни.

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Даша Квіткова хоче другу дитину

У новому інтерв'ю блогерка зізналася, що з Нікітою вже працює над другою дитиною, але наразі зірці не вдається завагітніти через постійний стрес.

Ми вже над цим працюємо. В мене так само є нерви якісь всередині, переживання, які просто не дають цьому статися. Але ми вже хочемо другу дитину,

– поділилася Даша.

Подружжя хоче знову стати батьками, щоб між дітьми не було великої різниці у віці, щоб їм було цікаво разом. В інстаграм-блозі Квіткова щодня показує, як проводить час з сином, його обійми, поцілунки. Зізнається, що готова пройти весь цей шлях ще з другою дитиною.

Чи виїжджатиме Даша за кордон

Багато колег Квіткової зараз перебувають за кордоном. Даша з сином також виїжджала з України, коли активно говорили про можливий новий наступ з території Білорусі. Але згодом вона повернулася, оскільки вдома набагато спокійніше.

Зізнається, якщо відчуватиме небезпеку, то знову виїде, але в будь-який момент може повернутися. Даша з Нікітою та сином Левом живе у приватному будинку в Києві. На початку повномасштабного вторгнення сім'я виїхала звідти, але, коли ЗСУ вигнали окупантів з Київщини, знову повернулася.

Нагадаємо, нещодавно про вагітність повідомила співачка Світлана Тарабарова. Артистка виховує сина та доньку, а тепер очікує на народження третьої дитини. Життя триває, українців стає більше. І такі новини яскравий приклад цьому.