Екатерина большинство времени проводит с сыном Михаилом. Они вместе путешествуют, часто бывают на отдыхе. А по возвращении в Киев пытаются отдыхать с Виктором.
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Планируют ли Павлик и Репяхова второго ребенка
За инстаграмм-страницей Екатерины следят 159 тысяч пользователей сети. В сторис девушка часто отвечает на вопросы подписчиков. На днях блоггерка рассекретила, планирует ли вторую беременность, поскольку этот вопрос был одним из самых популярных среди ее аудитории.
Каждый второй вопрос о беременности. Специально не планируем, а там как будет,
– написала Репяхова.
Екатерина Репяхова о беременности / Скриншот инстаграмм-сторис блоггерки
- Блоггерка Даша Квиткова недавно рассказала, что с Никитой Добрыниным уже работают над вторым ребенком. Супруги хотят, чтобы у их первенца Льва и второго малыша была небольшая разница в возрасте.
- А певица Светлана Тарабарова порадовала поклонников новостью о беременности. Сейчас она ждет рождения третьего ребенка.