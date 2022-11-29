Українська акторка Ксенія Мішина днями заінтригувала фото зі сніданком, який готувала для "хлопців", маючи на увазі не тільки свого сина. Цей кадр викликав обговорення в мережі.
Цікаво Ксенія Мішина заінтригувала новими стосунками: провокативне фото
Ксенія Мішина розсекретила "хлопця"
Знаменитість отримала безліч запитань від шанувальників щодо таємничого хлопця. В інстаграм-сторіз вона відповіла, що насправді до неї приїхав молодший брат, розвіявши чутки про нові стосунки.
До мене на декілька днів просто приїхав мій молодший брат, тому хлопців,
– поділилась акторка.
Ксенія Мішина додала, що побула з братом кілька днів. Потім вона провела його на літак й попрощалась. "Офіційна заява. Так, у мене є брат – Мішин Михайло Олександрович. Але мені дуже приємно, що ви цікавитесь".
Ксенія Мішина з братом / Фото з інстаграм-сторіз
- Зауважимо, що мережу неспроста так зацікавив "хлопець", для якого Ксенія Мішина готувала сніданок. Адже в жовтні акторка показала сюрприз, який чекав її на паркінгу. Невідомий залицяльник залишив зірці букет червоних троянд і запросив на побачення. Через його подарунок Ксенію навіть зупинила поліція.
- Після цього Мішина сходила з ним на романтичне побачення. Зірка показала розкішний ресторан, де були свічки, великий букет квітів, фрукти та теплі пледи. Все нагадувало одне з побачень, які влаштовували акторці на шоу "Холостячка".