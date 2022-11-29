Українська акторка Ксенія Мішина днями заінтригувала фото зі сніданком, який готувала для "хлопців", маючи на увазі не тільки свого сина. Цей кадр викликав обговорення в мережі.

Цікаво Ксенія Мішина заінтригувала новими стосунками: провокативне фото

Ксенія Мішина розсекретила "хлопця"

Знаменитість отримала безліч запитань від шанувальників щодо таємничого хлопця. В інстаграм-сторіз вона відповіла, що насправді до неї приїхав молодший брат, розвіявши чутки про нові стосунки.

До мене на декілька днів просто приїхав мій молодший брат, тому хлопців,

– поділилась акторка.

Ксенія Мішина додала, що побула з братом кілька днів. Потім вона провела його на літак й попрощалась. "Офіційна заява. Так, у мене є брат – Мішин Михайло Олександрович. Але мені дуже приємно, що ви цікавитесь".



Ксенія Мішина з братом / Фото з інстаграм-сторіз