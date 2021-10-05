Плакала дві години, – Брітні Спірс вперше відреагувала на звільнення від опікунства батька
Джерело:інстаграм Брітні Спірс
Американська співачка Брітні Спірс минулого тижня офіційно позбулась опікуна – батька Джеймса Спірса, який контролював її життя 13 років. Лише напередодні вона відреагувала на таку подію, повернувшись з відпустки, та зізналась, що плакала вночі дві години, усвідомлюючи масштаб важливої події.
Через чотири дні після зняття опікунства з батька Брітні вона залишила в мережі відео, де подякувала шанувальникам за усю підтримку.
Цікаво Брітні Спірс планує зіграти весілля з бойфрендом на Гаваях, – ЗМІ
Рух #FreeBritney... У мене немає слів... Через вас, друзі, і вашу постійну стійкість у звільненні мене з опікунства, моє життя зараз рухається вперед!!! Я плакала минулої ночі дві години, тому що мої фанати найкращі, і я знаю це... Я відчуваю ваші серця, а ви відчуваєте моє... Це правда!
– написала зворушена зірка.
До своїх слів вона додала традиційне відео, де демонструє відмінну фігуру і доглянуте волосся, яке прокоментували фанати. Зірка виглядає спокійною та умиротвореною.
Зазначимо, що після цього допису Брітні опублікувала ще одне відео, на якому показує кумедні гримаси з інстаграм-фільтром, а також пікантне фото, на якому йде по власному подвір'ю в одних червоних чоботях і трусиках.
Брітні Спірс показала фігуру / Фото з інстаграму співачки
Що відомо про опікунство батька Брітні
- Батько артистки – Джеймс Спірс був опікуном артистки 13 років. Рішення контролювати життя доньки було прийняте у 2008 році, коли зірка мала проблеми з наркотиками та алкоголем, а також страждала через депресії. У неї тоді було двоє маленьких синів, що ускладнювало всю ситуацію.
- З роками жінка повернула собі право частково опікуватись синами від першого чоловіка, втім, її кар'єра, здоров'я, особисте життя та фінанси були під контролем батька.
- Останніми роками жінка боролась проти чоловіка і в червні 2021 року вперше виступила у суді з зізнаннями про зловживання опікунством батька: він забороняв їй народжувати, позбавлятись внутрішньоматкової спіралі, одружуватись з коханим, займатись музикою, як вона хоче, контролював тотальний нагляд її обслуги у будинку та інше.
- Впродовж літа від неї пішов її старий адвокат, який заробив на Брітні мільйони; посилився фанатський рух #FreeBritney; а батько намагався залишитись опікуном попри все.
- Втім, у серпні він дав згоду на зняття опікунства в обмін на 2 мільйони доларів, а 30 вересня новий адвокат Брітні домігся того, щоб артистка стала вільною. Тимчасовим опікуном до наступного слухання, яке відбудеться 12 листопада, стала менеджерка зірки Джоді Монтгомері.