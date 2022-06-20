"Плачу разом з вами": Євген Кошовий розчулив відео довгоочікуваної зустрічі з донькою
Джерело:інстаграм Ксенії Кошової
Гуморист Євген Кошовий їздить з благодійними концертами разом з "Кварталом 95". Днями він зробив сюрприз доньці, зустрівшись з нею в аеропорту.
Український актор та гуморист з "Кварталу 95" Євген Кошовий розлучився з сім'єю через благодійні концерти. Та днями він зробив сюрприз сім'ї в одному з аеропортів Європи.
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Євген Кошовий зустрівся з сім'єю
Ймовірно, актор знайшов трохи часу у перерві між благодійними концертами. На них "Квартал 95" збирає кошти на потреби України. Дружина Євгена Кошового Ксенія опублікувала зворушливе відео зустрічі сім'ї на особистій сторінці в інстаграмі.
Спершу Євген Кошовий обійняв дружину та друга, а потім міцно обійняв старшу доньку Варвару. Дівчинка розплакалась через довгу розлуку.
Дякую, друзі, за такий сюрприз! З Днем батька, Євгене. Бережіть себе, наші дорогі, – написала Ксенія Кошова під відео.
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Відео зустрічі сім'ї мало не до сліз розчулило шанувальників й зібрало безліч коментарів:
- "Плачу";
- "Плачу разом з вами";
- "Це дуже зворушливо. Дай Боже вам здоров'я";
- "Таткова";
- "Так зворушливо!"
- "Так зворушливо. Я рада, що ви об'єднались";
- "Це найкраще, що я бачила за день";
- "Не можу зупинити сльози. Нехай всі будуть здорові та щасливі";
- "6 раз передивилась";
- "Ну ви даєте, до сліз довели. Варя вже так виросла".
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