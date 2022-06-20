Украинский актер и юморист из "Квартала 95" Евгений Кошевой расстался с семьей из-за благотворительных концертов. Но на днях он преподнес сюрприз семье в одном из аэропортов Европы.

К слову Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как вырос сын Иван: трогательные фото

Евгений Кошевой встретился с семьей

Вероятно, актер нашел немного времени в перерыве между благотворительными концертами. На них "Квартал 95" собирает средства на нужды Украины. Жена Евгения Кошевого Ксения опубликовала трогательное видео встречи семьи на личной странице в инстаграмме.

Сначала Евгений Кошевой обнял жену и друга, а затем крепко обнял старшую дочь Варвару. Девочка расплакалась из-за долгой разлуки.

Спасибо, друзья, за такой сюрприз! С Днем отца, Евгений. Берегите себя, наши дорогие, – написала Ксения Кошева под видео.

Евгений Кошевой встретился с дочерью: смотрите видео онлайн

Видео встречи семьи чуть ли не до слез растрогало поклонников и собрало множество комментариев:

"Плачу";

"Плачу вместе с вами";

"Это очень трогательно. Дай Бог вам здоровья";

"Папочная";

"Так трогательно!"

"Так трогательно. Я рада, что вы объединились";

"Это лучшее, что я видела за день";

"Не могу остановить слезы. Пусть все будут здоровы и счастливы";

"6 раз пересмотрела";

"Ну вы даете, до слез довели. Варя уже так выросла".

Кто еще встретился с семьей за долгое время

Юрий Ткач не виделся с дочерью и женой два месяца. Семья два дня смогла побыть вместе, но снова рассталась. "Я очень люблю тебя мой Ткач. И хочу, чтобы ты всегда помнил, без тебя не хочу, не могу, не буду", – делилась его супруга Виктория.

Тимур Мирошниченко встретился с женой и детьми впервые за 100 дней. Их встреча была долгожданной и не менее трогательной.